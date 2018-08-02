Всего в приюте 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет

Скандал в детдоме города Рожище на Волыни. Во время своего визита обмудсмен Людмила Денисова обнаружила следы побоев и крови на одежде у воспитанников. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

По словам Денисовой, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Всего в приюте - 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Омбудсмен сообщила, что место, куда можно будет перевести детей, уже нашли.