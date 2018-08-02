На Волыни в детдоме нашли педофила [ Редактировать ]
Скандал в детдоме города Рожище на Волыни. Во время своего визита обмудсмен Людмила Денисова обнаружила следы побоев и крови на одежде у воспитанников. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.
По словам Денисовой, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
Всего в приюте - 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Омбудсмен сообщила, что место, куда можно будет перевести детей, уже нашли.
по теме
Детей пытали и насиловали в приюте Волынской области
В городе Рожище на Волыни сирот избивали и растлевали. Директором приюта уже интересовалась полиция - дети пропадали бесследно
В Славянске "арендовали" мальчиков для секс-рабства
Педофил из Славянска 13 лет насиловал несовершеннолетних и давал детей "в аренду" приезжим
Одессит месяц насиловал похищенного мальчика (фото)
В Одесской области нашли пропавшего месяц назад 9-летнего мальчика
Отравление алкоголем под Львовом: детей увезли в реанимацию
Во Львовской области дети употребляли алкоголь во время празднования дня рождения и оказались в реанимации
В Одессе мать пыталась спасти ребенка и утонула
На одесском побережье утонула женщина, трагедия произошла из-за сильного шторма