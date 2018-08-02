Счет госказначейства всего за месяц опустел почти на 7 с половиной миллиардов гривен. Сейчас там едва ли наберется 2 миллиарда - это самый низкий показатель за 5 лет.

Почему? И как коснется обычных украинцев? Расскажет Даниил Снисар.

Такого обнищания госфинансов в Украине не было с декабря 2013-го. Государственный "кошелек" сдулся почти на семь с половиной миллиардов всего за месяц. Вчера Казначейская служба подтвердила, на счету осталось менее двух миллиардов гривен. В Минфине поспешили успокоить украинцев - ничего страшного в таких показателях нет.

"Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 г. заимствований, в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого казначейского счета, однако общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя", - прокомментировала Оксана Маркарова, и.о. министра финансов Украины.

В своих заявлениях чиновники уж очень оптимистичны, говорят эксперты. И бить в "финансовые" колокола нужно было как минимум 2 недели назад. Массовые задержки выплаты пенсий стали первым звонком, подтверждающим, что в украинской экономике не все гладко.

"При постійних звітах, що у нас збільшуються податкові надходження, надходження від митниці, що бюджет перевиконується. Виявляється, що реально на козначейському рахунку майже нема грошей. І ступінь кризи настільки серьйозний, що найголовніша основна стаття виплат, а саме пенсії запізнюється майже на тиждень", - комментирует Андрей Новак, экономист.

Чтобы выплатить пенсии, Пенсионному фонду пришлось брать деньги в долг, в Госказначействе. Ссуду выдали, но при этом остались практически ни с чем, говорят эксперты. И это накануне расчета по внешним долгам.

"Мы говорим сейчас о казначейском счете в гривне, но на самом деле, правительство имеет практически нулевой счет в долларах или в евро. Поэтому, правительству просто неоткуда брать валюту, чтобы расчитываться по своим внешним долгам. Поэтому, опять таки, правительству придется покупать эту валюту у национального банка и тратить на это остаток денег на казначейском счете", - рассказал Алексей Кущ, финансовый эксперт.

Экономика страны попала в замкнутый круг. Экономисты уверены, чтобы насытить рынок гривней и возместить потери, придется вновь запускать печатный станок. Прогнозируют и девальвацию. Предпосылки уже есть - за полторы недели курс нацвалюты по отношению к доллару ослаб более чем на гривню. Да и МВФ транш не выдает, на который так надеялись чиновники. Ведь для этого необходимо вновь повысить цену на газ для населения.

"В случае, если вырастут цены на газ - вырастут субсидии. Следовательно, правительству нужно еще изыскать приблизительно 30-40 млрд грн. Это огромная проблема в нынешней финансовой ситуации и в этом году для правительства. По этому, я считаю, что неизбежен сиквестер бюджета. Они сократят социальные расходы. Они сократят всякие расходы. В то время, как мы - Оппоблок настаиваем на сокращении госаппарата. И сокращались расходы на войну. Если прекратить войну, тогда появятся деньги. И эти деньги будут направлены людям", - говорит Сергей Левочкин, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Банкиры уже прогнозируют падение кредитного рейтинга Украины и дальнейший рост инфляции.