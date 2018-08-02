Обвал гривны: НБУ опустил нацвалюту ниже психологической отметки [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа понизил курс гривны почти на 5 копеек - до 27,01 гривны за доллар. Таким образом национальная валюта преодолела психологическую отметку в 27 гривен за доллар.
Как сообщает пресс-служба НБУ, на 3 августа установлен следующий официальный курс:
- 100 долларов США - 2701,1867 гривны (на 4,9737 гривны больше);
- 100 евро - 3137,9686 гривны (на 15,5221 гривны меньше).
Таким образом, курс доллара на межбанке в продаже повысился на 4 копейки - до 27,04 гривны за доллар, а курс покупки вырос на 2,5 копейки до 27,01 гривны за доллар.
Как сообщалось, курс гривны продолжает падать: НБУ понизил курс гривны на 2 августа почти на 10 копеек. За день до этого Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.
2 августа НБУ сообщил, что продал $100 млн в надежде удержать курс.
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