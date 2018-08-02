За два дня курс гривны упал почти на 15 копеек. Илл.: bigkiev.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа понизил курс гривны почти на 5 копеек - до 27,01 гривны за доллар. Таким образом национальная валюта преодолела психологическую отметку в 27 гривен за доллар.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на 3 августа установлен следующий официальный курс:

100 долларов США - 2701,1867 гривны (на 4,9737 гривны больше);

100 евро - 3137,9686 гривны (на 15,5221 гривны меньше).

Таким образом, курс доллара на межбанке в продаже повысился на 4 копейки - до 27,04 гривны за доллар, а курс покупки вырос на 2,5 копейки до 27,01 гривны за доллар.

Как сообщалось, курс гривны продолжает падать: НБУ понизил курс гривны на 2 августа почти на 10 копеек. За день до этого Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.

2 августа НБУ сообщил, что продал $100 млн в надежде удержать курс.