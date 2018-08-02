Киев требует объяснений. Украинский МИД хочет, чтобы официальный Будапешт назвал причины недружественных решений Венгрии в отношении нашей страны. Временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вызвали в министерство и вручили ноту протеста.

В Киеве возмущены появлением в венгерском правительстве должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Дипломату напомнили, что это часть суверенной территории Украины.

Кроме того, в Киеве считают неприемлемыми заявления премьера Виктора Орбана о евроатлантических стремлениях Украины, которые существенно отличаются от политики Евросоюза.