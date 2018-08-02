Отопительный сезон под угрозой срыва. Тарифы увесистые, долги украинцев растут. Из-за чего поставщики газа грозятся перекрыть вентиль неплательщикам. Какой выход возможен из сложившейся ситуации? Разбирались наши корреспонденты.

В Броварах скандал. Три крупнейших предприятия конфликтуют с "Киевоблгазом". Газовщики перекрыли вентиль, оставив производства без топлива. Заводы остановились. Теперь убытки несут не только компании, но и местный бюджет.

"Сьогодні 900 людей на цих підприємствах. Ну ми розуміємо, що не виготовляється продукція. Не дотримується заробітна плата. І якщо брати тільки по одному підприємству ПДО місто втрачає 1 мільйон гривень в один день", - рассказывает Игорь Сапожко, городской голова Броваров.

Председатель "Киевоблгаза" говорит, что виной всему - банальная утечка. По его словам, над устранением неполадок работают 24 часа в сутки. Но процесс тормозят на самих предприятиях, по крайней мере, на одном из них.

"Мы ищем выходы, пути решения. Для того чтобы возобновить газоснабжение в первую очередь. Буквально на днях этот вопрос будет решен", - говорит Дмитрий Дронов, преседатель правления ПАО "Киевоблгаз".

"У всіх підприємств реакція була абсолютно адекватна. Вони нам дали доступ до вузлів газу та його составляющих. Тільки одне підприємство не допускає до вузлів обліку газу. Це загрожує у першу чергу їх працівникам. Це відповідальність їх газової служби, яка є на території. Ми хотіли впевнитись, що обладнання, яке знаходиться на території згідно проекту", - комментирует Андрей Недяк, начальник броварского филиала ПАО "Киевоблгаз" по эксплуатации газового хозяйства.

Впрочем, кроме неполадок, остается еще один нерешенный вопрос - тарифы. По словам жителей Броваров и не только, они несоизмеримы с доходами. На вопрос, как переживут зиму, отвечают

"Я не знаю как".

"Бог его знает, как мы будем ее переживать. Еще в своем доме можно дров напасти, а в квартире. - сколько вы платите за комуслуги? - где-то 2400, а пенсия 1800", - говорит Екатерина Федоровна, жительница Броваров.

"Я надеюсь, что в октябре-ноябре начнут отапливать. Бывает, что прогнозы не очень благоприятные. Но власти находят средства, принимают меры", - рассказывает Елена, жительница Киева.

Городской голова обратился к лидеру "Оппозиционного блока". Созвали срочное совещание. Юрий Бойко подчеркнул, что подобная проблема - по всей стране.

"Ця проблема стосується усієї України. Будь-яке місто в яке приїжджаєш. Нещодавно був у Коростені. Славутич узагалі був відключений від опалення минулої зими. Коли уряд підвищив тарифи, зокрема на газ, люди просто зупинили проплату. Сьогодні кожне місто, кожен місцевий бюджет під загрозою того, що не дадуть газ. Не почнеться опалювальний сезон. Бо є борги перед Нафтогазом. А Нафтогаз використовуючи своє монопольне становище може не включити ці підприємства. І не почати опалювальний сезон", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

По словам лидера "Оппозиционного блока", проблема заоблачных тарифов скоро может полностью выйти из-под контроля государства. При этом, говорят оппозиционеры, выход у власти только один.

"Ситуація абсолютно дика. Коли космічні тарифи заставили людей зупинити проплату. Субсидій з бюджету не вистачає. Це було зрозуміло одразу. Неможна тарифи підіймати так, щоб саджати всю країну на субсидії. Вихід один - потрібно зменшити в два рази комтарифи. Немає жодного сенсу людям сплачувати вартість газу на німецькому хабі. І плюс транспортування в Україну. А якщо, не дай Боже, впаде ще й гривня, то вартість газу іще збільшиться. Сьогодні людина сплачує, припустимо, 10 тисяч, а завтра буде 11. Тому єдиний вихід - зменшення тарифів і звільнення людей від цієї кабали", - прокомментировал Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

Впрочем, ни от Кабмина, ни тем более от газового монополиста, отмечают оппозиционеры, о снижении расценок на голубое топливо никто не слышал. Наоборот, "Нафтогаз" не прочь еще повысить тарифы. В Броварах, тем временем, по крайней мере технические проблемы обещают решить уже сегодня вечером. Газовщики все-таки получили доступ на предприятие.