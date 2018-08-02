Пока за это преступление предусмотрено тюремное заключение

Почему на Эйфелеву башню не пускают туристов? Где живет самый одинокий мужчина в мире? И какой британский принц самый модный? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Последний из могикан. В сети появились новые фото из жизни одинокого туземца, который обитает в лесах бразильского штата Рондония. Мужчине около 50 лет. Он охотится с луком на птиц и копает ямы-ловушки для зверей.

По мнению исследователей, этот абориген - последний представитель своего племени. В девяностых пятеро его соплеменников погибли от рук фермеров в войне за землю. По данным специалистов, в джунглях Бразилии живут более сотни диких племен.

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Европа изнывает от африканской жары. До конца недели страны Старого света будут оставаться под воздействием горячего воздуха с Черного континента. Первой под тепловой удар попала Испания.

Температура воздуха поднялась до 44 градусов по Цельсию. В Италии синоптики прогнозируют 40. страдают от жары и другие континенты. В Южной Корее из-за аномально высокой температуры погибли 30 человек.

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Символ Парижа на замке. Второй день бастует персонал Эйфелевой башни. Профсоюз требует от руководства изменить правила предпродажи билетов на посещение достопримечательности.

Из-за этой опции у входа собираются слишком большие очереди туристов, которые покупают билеты непосредственно в кассе. Казалось бы, дело благое, но теперь возле Эйфелевой башни толпятся разочарованные забастовкой путешественники.

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Смерть морским пиратам. Правительство Индии одобрило законопроект о введении высшей меры наказания за пиратство на море. Пока за это преступление предусмотрено тюремное заключение. После окончательного утверждения документа пиратов могут осуждать на пожизненное содержание в тюрьме или смертную казнь.

За последние несколько месяцев в Индийском океане в районе Африканского Рога произошло несколько крупных нападений на торговые суда.

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Самый модный британский принц. Правнук Елизаветы ІІ, пятилетний принц Джордж, попал в список 30-ти наиболее стильных и хорошо одетых людей Великобритании. Рейтинг составил модный журнал Tatler.

Есть в этом перечне и мама маленького модника. Герцогиня Кембриджская Кейт занимает второе место. Жена принца Гарри - Меган Маркл - на седьмой строчке. А возглавляет рейтинг самых стильных британцев - сама королева Елизавета Вторая.