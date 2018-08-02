Разыскивается канцлер Германии. Немецкие журналисты уже несколько дней пытаются выяснить, где и с кем проводит свой отпуск Ангела Меркель. Но - пока безрезультатно.

Все версии местонахождения главы правительства - собрала Татьяна Логунова.

Прошлая среда - открытие фестиваля классической музыки в баварском Байройте. Это последнее появление Ангелы Меркель на публике. Потом канцлер ушла в отпуск и пропала.

Все были уверены она, как обычно, отдыхает с супругом в Италии. И, действительно, на днях папарацци сфотографировали профессора Зауэра в горах Южного Тироля. Он был с сыном. Но без жены.

Где Ангела Меркель? Куда она пропала? Этим вопросом задаются не только немецкие таблоиды, но и серьезные аналитические издания. Версий несколько. Канцлер с мужем в Южном Тироле, но прячется от папарацци. Или решила в этом году остаться в Германии и отдыхает у мамы, под Берлином.

И, наконец, самое тревожное предположение - приболела и попала в больницу. Ясности не вносит и пресс-служба канцлера. Там уверяют все в порядке, Меркель постоянно на связи. Но вот откуда канцлер на эту связь выходит не уточняют.

К поискам канцлера подключились и немцы. СМИ сообщают - на днях Меркель якобы видели в Мюнхене, кто в опере, кто просто в городе. А самые внимательные журналисты вспомнили - на пресс-конференции перед отпуском Меркель как-то неохотно, без деталей, говорила о предстоящем отдыхе.

"Не буду скрывать, я рада, что впереди отпуск. Несколько дней смогу поспать подольше", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

В любом случае, где отдыхала канцлер все равно станет известно. Самое позднее - когда она вернется на работу. В середине августа.