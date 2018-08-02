Ани Лорак внезапно пропала [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак внезапно пропала из информационного пространства после скандала, разразившегося на фоне "похождений" ее мужа с киевской тусовщицей Яной Беляевой.
Так, вскоре после скандальной новости о супруге, Лорак резко перестала что-либо писать в соцсетях, тогда как ранее активно публиковала свои фотографии почти каждый день, пишет Politeka.
Последнее фото Лорак выложила три дня назад. Это не на шутку встревожило поклонников певицы, которые ждали ее реакции на произошедшее.
"Куда вы пропали!", "Мы очень скучаем!", "Разбирайтесь поскорее и возвращайтесь", "Мы очень соскучились. Мы все вас любим", "Каролиночка, очень скучаем", - пишут поклонники под ее фото, стараясь поддержать.
Кроме того, все попытки журналистов поговорить с Лорак ни к чему не привели, на связь она так и не вышла.
"Мы пока не готовы делать заявление". Мы свяжемся с вами, когда будет, что сказать", - отвечают представители певицы.
Напомним, несколькими днями ранее муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников.
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