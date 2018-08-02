В Сумах нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Рядом с телом лежал пистолет.

Информацию о том, что погибший человек - именно Анатолий Жук, подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области, сообщает "UA:Сумы".

По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, сообщение о смерти мужчины поступило в 19:12, от отца погибшего.

На месте работают следователи.

Анатолий Жук возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета. В 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.

Ранее в Бердянске застрелили общественного активиста.