Полиция застрелила юношу с синдромом Дауна [ Редактировать ]
В Швеции вспыхнул скандал после того, как в центре Стокгольма полиция открыла огонь по 20-летнему юноше с синдромом Дауна и аутизмом, который вышел из дома с игрушечным пистолетом.
Жертву доставили в больницу, где молодой человек умер от ран, пишет Expressen.
Мать погибшего рассказала, что ее сын имел инвалидность, и описала его как "самого доброго человека в мире". Она добавила, что он "не мог даже говорить", кроме того, что мог сказать слово "мама".
Полиция со своей стороны информирует, что жители сами вызвали патруль и сообщили о человеке, который держит оружие. Офицеры попросили его положить "оружие", прежде чем они открыли огонь.
Будет проведено внутреннее расследование относительно мер, принятых полицией, хотя в настоящее время ни один сотрудник полиции не подозревается в совершении конкретного преступления.
В своем первом заявлении об этом инциденте полиция сказала: "При обыске человека на станции Норра в Стокгольме полиция оказалась в угрожающей ситуации и открыла огонь".
Тем временем в Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник.
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