Уже вторые сутки украинские туристы не могут вылететь с итальянского города Ремини в Одессу.

Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, перенесен на 3 августа, информирует пресс-служба туроператора Join Up.

Также перенесен день вылета рейса ANR5991 в обратном направлении - Одесса-Римини. Сообщается, что рейсы отложены из-за технических причин.

"Вывозной рейс для туристов Join Up из Римини в Одессу запланирован на 3 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей до нового времени вылета", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом не указывается, сколько туристов находятся в аэропорту Римини.

Также Join Up решила сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туристы могут перебронировать направление по отмененных турах место и дату вылета. Если же туристы откажутся от тура, им компенсируют 100% стоимости путевки.

"Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини из Киева 8 августа", - сообщил туроператор.

Ранее украинские туристы застряли в Барселоне. Туроператором также выступала компания JoinUp.