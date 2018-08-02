Альф возвращается: известный сериал переснимут (фото) [ Редактировать ]
Телевизионное подразделение компании Warner Brothers работает над перезапуском комедийного сериала о пришельце Альфе.
Кто станет сценаристом новой истории не сообщается, но есть информация о том, что приключения Альфа начнутся с того, что он покинет военную базу, где его удерживал специальное подразделение по изучению пришельцев, пишет The Variety.
Обрадованные известием фанаты уже делятся в соцсетях стопкадрами и "фотожабами":
Сериал "Альф" вышел в эфир 22 сентября 1986 года и заслуженно занимает почетное место в рейтинге лучших ситкомов. Сериал позиционировался, как семейный, позволяющий приятно провести время. Многим "Альф" нравится за добрый, чистый юмор, тонкую сатиру и иронию.
"Если показать "Альфа" детям, которые еще не понимают, что такое актерское и режиссерское мастерство, которые не придираются к деталям, а просто любуются милым, пушистым пришельцем, вы точно не прогадаете. "Альф" - это хороший семейный сериал, позволяющий приятно провести время всей семьей", - сказано в одной из многочисленных рецензий.
Ранее Netflix показал трейлер нового мультсериала от создателя "Симпсонов".
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