Телевизионное подразделение компании Warner Brothers работает над перезапуском комедийного сериала о пришельце Альфе.

Кто станет сценаристом новой истории не сообщается, но есть информация о том, что приключения Альфа начнутся с того, что он покинет военную базу, где его удерживал специальное подразделение по изучению пришельцев, пишет The Variety.

Обрадованные известием фанаты уже делятся в соцсетях стопкадрами и "фотожабами":

Сериал "Альф" вышел в эфир 22 сентября 1986 года и заслуженно занимает почетное место в рейтинге лучших ситкомов. Сериал позиционировался, как семейный, позволяющий приятно провести время. Многим "Альф" нравится за добрый, чистый юмор, тонкую сатиру и иронию.

"Если показать "Альфа" детям, которые еще не понимают, что такое актерское и режиссерское мастерство, которые не придираются к деталям, а просто любуются милым, пушистым пришельцем, вы точно не прогадаете. "Альф" - это хороший семейный сериал, позволяющий приятно провести время всей семьей", - сказано в одной из многочисленных рецензий.

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