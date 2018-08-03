Активистка Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать с полицией [ Редактировать ]
Активистка и советник мэра Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать с полицией после покушения на свою жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Первый заместитель главы Нацполиции - руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Гандзюк посетили оперативники Департамента стратегических расследований. Во время этой встречи она согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.
Также в полиции призвали возможных очевидцев или свидетелей сообщить информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.
Первого августа сотрудницу Херсонского городского совета облили концентрированной серной кислотой. Активистку перевели в реанимацию. Состояние Екатерины Гандзюк остается тяжелым.
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