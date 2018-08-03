Ряд штаммов патогенных бактерий оказался устойчив к дезинфицирующим веществам, содержащим спирт. Об это сообщили австралийские ученые

На эволюцию бактерий повлияли распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями, сообщает The Independent.

Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания, такие как сепсис и пневмония, и обладает множественной лекарственной устойчивостью.

Однако ученые обнаружили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Эти микроорганизмы также вызывают сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций во всем мире.

Также было выяснено, что эксперименты с мышами показали, что эти бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее колонизируют кишечник грызунов.

Тем временем в теле человека обнаружили загадочные клетки.