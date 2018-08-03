Смертельные бактерии стали сильней благодаря спирту [ Редактировать ]
Ряд штаммов патогенных бактерий оказался устойчив к дезинфицирующим веществам, содержащим спирт. Об это сообщили австралийские ученые
На эволюцию бактерий повлияли распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями, сообщает The Independent.
Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания, такие как сепсис и пневмония, и обладает множественной лекарственной устойчивостью.
Однако ученые обнаружили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Эти микроорганизмы также вызывают сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций во всем мире.
Также было выяснено, что эксперименты с мышами показали, что эти бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее колонизируют кишечник грызунов.
Тем временем в теле человека обнаружили загадочные клетки.
по теме
Мальчик "окаменел" из-за редчайшей болезни
Из-за редчайшей болезни кожа 12-летнего мальчика из американского штата Колорадо стала твердой
В США открыли новый вид динозавра (видео)
Палеонтологи проводили раскопки в Национальном заповеднике Юты и обнаружили там скелет нового вида динозавра
Ученые установили причину особо опасного рака
Ученые из Великобритании в результате эксперимента установили причину возникновения рака
Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от фаст-фуда
За шесть месяцев 2018 года 3046 украинцев заболели сальмонелезными инфекциями, об это сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Почти у 50 тысяч человек диагностировали острую кишечную инфекцию
Хакерский скандал: США обвиняют украинцев
Хакерский скандал. США обвиняют троих украинцев в кибератаках, взломах компьютерных сетей и воровстве личных данных. Что грозит задержанным? И чем на самом деле они занимались?