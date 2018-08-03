Национальный банк Украины на 3 августа 2018 года понизил курс гривны почти на 5 копеек – до 27,01 гривен за доллар, по сравнению со вторым днем августа. Об этом сообщается на официальном сайте.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2701,1867 гривны (+4,9737);

100 евро – 3137,9686 гривны (-15,5221);

Ранее в Нацбанке решили прекратить публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка.