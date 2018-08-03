Инопланетяне тут ни при чем. Фото Dread Central

Ученые разгадали секрет смертоносного Бермудского треугольника. Причиной множества кораблекрушений могли оказаться огромные 30-метровые волны-убийцы, вызванные штормами, сообщает FOX.

Впервые такие волны были обнаружены в 1997 году. По словам ученых, они могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу, способную потопить даже самые большие корабли.

Для изучения явления исследователи Университета Саутгемптона смоделировали крушение судна USS Cyclops, огромного корабля, попавшего в "треугольнике" в 1918 году. Он утонул, тогда стихия унесла жизни 300 человек.

Исследование показало, что из-за большого размера и плоской базы судно являлось очень уязвимым для высоких волн, поэтому быстро затонуло.

Океанографы пояснили, что в печально известном районе Атлантики иногда можно увидеть три огромных шторма, которые формируются с разных сторон "треугольника Дьявола" - идеальные условия для "волн-убийц".

Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико.

Тем временем в Антарктиде обнаружили возможную угрозу человечеству.