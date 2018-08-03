Дональд Трамп назвал "врагами народа" часть СМИ [ Редактировать ]
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Президент США заявил, что создатели "фейковых новостей " являются "врагами народа". Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.
Президент поддержал свою дочь Иванку, которая заявила, что СМИ не являются "врагами народа". Однако, по его словам, к этой категории стоит относить только "фейковые новости".
"Они спросили мою дочь Иванку, являются ли СМИ врагами народа. Она корректно ответила нет. Это фейковые новости, которые представляют из себя большую часть средств массовой информации, являются врагами народа".
Ранее президент США получил письмо от Ким Чен Ына.
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