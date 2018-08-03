В Киеве перекроют движение возле метро Демеевская [ Редактировать ]
В Киеве 3 августа временно ограничат движение автомобильного транспорта в районе метро Демеевская и Центрального автовокзала. Об этом информирует "Киевавтодор".
"3 августа с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта на месте выполнения работ", - заявили в коммунальном предприятии.
"Киевавтодор" просит киевлян и гостей столицы проявить терпение и заранее планировать маршрут движения.
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