В Киеве 3 августа временно ограничат движение автомобильного транспорта в районе метро Демеевская и Центрального автовокзала. Об этом информирует "Киевавтодор".

"3 августа с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта на месте выполнения работ", - заявили в коммунальном предприятии.

"Киевавтодор" просит киевлян и гостей столицы проявить терпение и заранее планировать маршрут движения.