Парень-Зомби покончил с собой [ Редактировать ]
Модель Рик Дженест, известный как Парень-Зомби (Zombie Boy), покончил с собой. Об этом сообщила в Twitter Леди Гага.
"Самоубийство друга Рика Дженеста, Парня-Зомби, более чем опустошающее. Мы должны больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план, и снять стигму о том, что это нельзя обсуждать. Если вы страдаете, позовите друга или члена семьи уже сегодня. Мы должны беречь друг друга", - написала Леди Гага.
Парень был найден мертвым в своей квартире. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.
Дженест начал набивать на себе тату с 16 лет. На его тело нанесен скелет и знак "биологическая опасность". Он участвовал в показах модных домов, рекламных кампаниях, снялся в клипе Леди Гаги "Born This Way" и фильме "47 ронинов" с Киану Ривзом.
по теме
Александр Исаков умер: где и когда состоится прощание с актером
Звезда сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки" Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Умер актер сериала "Счастливы вместе"
На сороковом году жизни в больнице умер актер театра и кино Александр Исаков
Известного рэпера убили посреди улицы
В Лондоне зарезали британского рэпера Incognito из группы Moscow17
ЧП под Днепром: женщина не смогла пережить жару
В Днепропетровской области на территории Металлургического района Кривого Рога произошло ЧП
Смертельная прогулка по Одессе: отдыхающего смыло волной с пирса
В среду, 1 августа, в Одессе на десятой станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину