Модель Рик Дженест, известный как Парень-Зомби (Zombie Boy), покончил с собой. Об этом сообщила в Twitter Леди Гага.

"Самоубийство друга Рика Дженеста, Парня-Зомби, более чем опустошающее. Мы должны больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план, и снять стигму о том, что это нельзя обсуждать. Если вы страдаете, позовите друга или члена семьи уже сегодня. Мы должны беречь друг друга", - написала Леди Гага.

Парень был найден мертвым в своей квартире. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Дженест начал набивать на себе тату с 16 лет. На его тело нанесен скелет и знак "биологическая опасность". Он участвовал в показах модных домов, рекламных кампаниях, снялся в клипе Леди Гаги "Born This Way" и фильме "47 ронинов" с Киану Ривзом.

Ранее основательница Femen покончила с собой.