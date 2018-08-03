В Тихом океане произошло землетрясение [ Редактировать ]
В Тихом океане в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечено, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 9 км и на 86 км к востоку от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир.
Согласно данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, на которые ссылается агентство, до жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. При этом из-за землетрясения не объявляли угрозу возникновения цунами.
Ранее мы писали, что возле Бали произошло мощное землетрясение.
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