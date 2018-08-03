Пробка среди ночи: в Киеве столкнулись сразу четыре авто [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу четыре машины, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Сначала дорогу не поделили Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а затем, не заметив аварии, в нее попал еще и Chevrolet.
Чудом обошлось без пострадавших. На месте работали патрульная полиция и медики.
В результате ДТП, несмотря на ночное время, на проспекте Победы образовалась пробка.
"Видимость на этом участке очень плохая, а освещение слабое", - подчеркивается в посте.
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