В пятницу ночью, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу четыре машины, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Сначала дорогу не поделили Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а затем, не заметив аварии, в нее попал еще и Chevrolet.

Чудом обошлось без пострадавших. На месте работали патрульная полиция и медики.

В результате ДТП, несмотря на ночное время, на проспекте Победы образовалась пробка.

"Видимость на этом участке очень плохая, а освещение слабое", - подчеркивается в посте.

Ранее на Буковине в аварии разбились 9 авто.