Международная правозащитная организация Amnesty International не смогла получить разрешение на встречу с украинским политзаключенным в российской колонии Олегом Сенцовым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

30 июля представительство Amnesty International в Москве получило письмо от заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Балана, который не удовлетворил просьбу правозащитников посетить Сенцова в колонии в Лабытнанги, но не объяснил, почему. В письме отмечалось, что здоровье Сенцова оценивается как стабильное, без "негативной динамики".

"Отказ в праве посетить Олега Сенцова не имеет оправдания. После почти трех месяцев голодовки есть серьезные проблемы для его здоровья. Мы планировали посетить Олега в сопровождении независимого медицинского эксперта, который сможет оценить состояние его здоровья. Чтобы развеять все сомнения относительно состояния здоровья Олега и адекватности оказанной ему медицинской помощи, такой визит является обязательным ", - прокомментировала отказ руководитель украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук.

Ранее мы писали о том, что Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову.