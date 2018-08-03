Некоторые способны с легкостью влиять не только на судьбы других людей, но при желании могут изменить мир. Астрологи утверждают, что частично это зависит и от того, под каким знаком зодиака вы родились. Об этом пишет Zen.

Овен

Овен - знак зодиака с самой сильной энергетикой. Они активны, целеустремленны, точно знают чего хотят. Овны прекрасные ораторы, они ведут за собой толпу и заряжают их силами и энергией. Овны - лучшие мотиваторы для себя и окружающих.

Они не боятся трудностей и точно следуют к достижению своей цели. Овны прирожденные лидеры, их сила и энергия способна вершить судьбы. Им суждено изменить мир, повлиять на ход истории.

Знаменитые Овны, повлиявшие на мир: Адольф Гитлер, Иоганн Себастьян Бах, Отто фон Бисмарк.

Близнецы

Не смотря на свою неуравновешенность и непостоянство, Близнецы самый недооцененный знак зодиака. Они обладают сильным желанием помочь людям, улучшить мир.

Им нравится делать людей счастливыми, достигать гармонии и успеха. Если у Близнецов есть сильное желание, цель, они обязательно ее добьются. Им важно чувствовать себя нужными, приносить пользу людям и окружающему миру.

Знаменитые Близнецы, повлиявшие на мир: Дональд Трамп, Денис Мацуев, Петр I.

Дева

Дева обладают высоким уровнем интеллекта и способностью принимать точные и правильные решения. Они здраво смотрят на любую проблему или ситуацию и дают грамотную оценку действиям. Девы долго выстраивают свою стратегию, план по захвату мира.

Шаг за шагом они идут к своей цели. Девы любят помогать людям, сделать мир лучше, их истинное желание и предназначение. Девы способны изменить мир, привнести в него прогресс, сделать его лучше и гармоничнее.

Знаменитые Девы, повлиявшие на мир: Александр Лукашенко, Иван IV Грозный, Лев Толстой.

Водолей

Водолеи - неугомонные новаторы, оптимисты и авантюристы. Их главное предназначение - изменить мир к лучшему, сделать его ярким, насыщенным, прогрессивным. Водолеи любят приключения, открывать что-то новое, неизведанное. Они не боятся трудностей и препятствия.

Водолеи не могут жить без путешествий и инноваций. Они считают главной целью любого человека - изменить мир. Водолеи готовы посвятить свою жизнь науке, искусству, мировой деятельности.

Знаменитые Водолеи, повлиявшие на мир: Ванга, Ким Чен Ир, Владимир Высоцкий.

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