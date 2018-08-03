Врачи рассказали лучшие способы для того, что максимально безболезненно пережить летнюю жару.

Прежде всего, во время сильной жары стоит отказаться от кофе, алкоголя, газированных напитков, а также острой и жирной пищи. Однако пить не менее полутора литров воды, избегая интенсивной физической нагрузки, передает znaj.ua.

Кроме того, постарайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток, а также старайтесь поддерживать прохладную температуру дома и на работе, не менее +23 градусов.

Во время жары рекомендуется выбирать светлую одежду из лёгких натуральных тканей, не пренебрегая при этом головным убором и солнцезащитными очками.

Отдельное правило касается людей, которые все таки вынуждены проводить время на огороде или свежем воздухе. Любителям садоводства необходимо работать до 10:00 или после 16:00, но не позже.

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