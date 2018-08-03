Как пережить жару: советы врачей [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Врачи рассказали лучшие способы для того, что максимально безболезненно пережить летнюю жару.
Прежде всего, во время сильной жары стоит отказаться от кофе, алкоголя, газированных напитков, а также острой и жирной пищи. Однако пить не менее полутора литров воды, избегая интенсивной физической нагрузки, передает znaj.ua.
Кроме того, постарайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток, а также старайтесь поддерживать прохладную температуру дома и на работе, не менее +23 градусов.
Во время жары рекомендуется выбирать светлую одежду из лёгких натуральных тканей, не пренебрегая при этом головным убором и солнцезащитными очками.
Отдельное правило касается людей, которые все таки вынуждены проводить время на огороде или свежем воздухе. Любителям садоводства необходимо работать до 10:00 или после 16:00, но не позже.
Ранее мы сообщали, что Европу накроет аномальная жара.
по теме
Бесплатные услуги врачей: Супрун назвала список
Министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook назвала перечень услуг, которые врачи должны предоставлять бесплатно
Украину "атакуют" шаровые молнии
Украинцев предупредили о возможном нашествии шаровых молний в августе
Корь в Украине: количество заболевших стремительно растет
В июле в Украине корью заболели 3580 человек
Погода 31 июля: Украину накрывает жара
Во вторник, 31 июля, в Украине ожидается жаркая погода, количество ливней и гроз значительно уменьшится по сравнению с прошлой неделей
Ураган в Хмельницком валит деревья и заливает улицы (фото, видео)
Хмельницкий накрыла гроза со шквальным ветром