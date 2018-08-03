Не каждому везет с финансами. Астрологи выделяют пять знаковзодиака, обладающих репутацией людей, у которых деньги буквально утекают сквозь пальцы.

Денежная удача капризна и часто обходит людей стороной. По мнению астрологов, пять из двенадцати знаков зодиака больше всего подвержены проблемам, связанным с деньгами.

Водолей

Водолеи - натуры творческие, поэтому вопросы финансов просто не вписываются в сферу их интересов. Они довольно спокойно относятся к материальным благам и редко контролируют свои счета. Нередко представители этого знака способны потратить всю выручку, философски рассуждая о том, что завтра смогут заработать еще. Часто финансовое положение Водолеев напрямую зависит от настроения, и неплохие заработки вновь становятся постоянными. Однако представителям этого созвездия не хватает силы воли на то, чтобы не тратить свои сбережения на прихоти, поэтому часто их карманы оказываются пусты. Астрологи рекомендуют Водолеям обратиться за помощью к другу или партнеру, который сможет контролировать их расходы и тем самым предотвратит бесконечный отток средств.

Стрелец

Беспечные Стрельцы мало внимания уделяют своему финансовому положению. Представители этого знака зодиака привыкли жить на широкую ногу и буквально "сорить деньгами", нередко оставаясь без гроша в кармане до следующей зарплаты. Щедрость Стрельцов порой не знает границ: дав в долг, они способны забыть об этой сумме. Экономия и планирование для них часто оказываются пустым звуком, поэтому Стрельцам попросту необходимо научиться рационально расходовать заработанные средства. Еще одной проблемой представителей этого Знака является азарт, из-за которого они могут расстаться с крупными суммами в один момент. Стрельцам, как и Водолеям, нужно находиться рядом с человеком, который научит их грамотно распоряжаться финансами.

Близнецы

Близнецы нередко добиваются успеха в делах, касающихся финансов, однако совершенно не понимают, куда улетучиваются их заработки. Характерные черты поведения представителей этого знака — бессмысленные траты, частые убыточные авантюры и бесполезные покупки, на которые в итоге уходят огромные суммы. Неорганизованность и нежелание контролировать свой бюджет провоцируют множество проблем, однако Близнецы неутомимы и через некоторое время вновь забывают о том, что иногда неплохо было бы научиться рациональной экономии.

Весы

Весы чаще всего стремятся найти легкий способ заработать денежные средства. Представители этого Знака тратят больше, чем зарабатывают, хотя и пытаются иногда привести расходы к необходимому минимуму. Весы редко делают вклады или хранят сбережения на черный день. Они привыкли тратить деньги без оглядки на собственный кошелек и поэтому часто занимают у друзей, знакомых или ввязываются в долгосрочную кредитную кабалу. Тяга к роскоши у Весов также велика, поэтому они способны потратить непостижимую сумму на украшение интерьера, причем выбирают вещи не функциональные, а броские и красивые. Весам можно попробовать себя в сфере деятельности, которая принесет больший доход, либо просить близких взять расходы под свой контроль.

Дева

Девы, несмотря на свою практичность, редко способны грамотно управлять финансами. Они могут накопить необходимое, но ценой серьезных лишений. Финансовый успех представителей этого зодиакального созвездия достигается чрезвычайной экономией и отказом от любых излишеств. Для этого Девам приходится постоянно контролировать себя, чтобы не потратить лишнего. Однако спонтанные траты случаются и у Дев, когда они теряют хватку. Для достижения материального благополучия важно не просто зарабатывать, но и найти свое "место под солнцем", которое будет приносить не только доход, но и чувство морального удовлетворения.

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