Завышали цены на лекарства: фармкомпании оштрафовали на 18 млн [ Редактировать ]
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штрафы на четыре компании за необоснованное завышении цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета. Речь идет о таких компаниях, как "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация" и "Альфа Украина".
Сообщается, что компании-нарушители заключали договора, условия которых приводили к завышению стоимости лекарств, которые приобретались через процедуру государственных либо публичных закупок в 2012-2016 годах. Общая сумма взысканий составила порядка 18 миллионов грн. Наибольший штраф получила "Рош Украина" - 9,1 миллионов грн, у "БаДМ" - 5,4 миллионов грн, "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 миллионов грн, а у "Альба Украина" - 339 тысяч грн.
АМКУ также обязал компании прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения.
Напомним, ранее в Минздраве порекомендовали украинцам бесплатное приложение "Лекарства Контроль", с помощью которого можно проверить надежность и цену лекарств.
Ранее мы писали, что в Харьковской области оштрафовали начальника за пьянство в военкомате.
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