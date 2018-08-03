Настя Каменских попала в больницу (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских попала в больницу. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Причиной госпитализации стало отравление.
Певица призналась, что занималась самолечением, но ей становилось хуже, поэтому она обратилась к врачам.
"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к большому сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. Наконец я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - рассказала Каменских.
Ранее Каменских в своем Instagram хвасталась фигурой и рассказывала о главных слабостях.
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