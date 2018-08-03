Украинская певица Настя Каменских попала в больницу. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Причиной госпитализации стало отравление.

Певица призналась, что занималась самолечением, но ей становилось хуже, поэтому она обратилась к врачам.

"Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу себя привести в форму. Но, к большому сожалению, у меня это не получилось, мне становилось все хуже и хуже, меня еще больше тошнило, больше ходила в туалет. Наконец я пришла в больницу и сделала себе капельницу", - рассказала Каменских.

Ранее Каменских в своем Instagram хвасталась фигурой и рассказывала о главных слабостях.