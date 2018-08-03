С 4 по 6 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно нормативам ГСЧС Украины, класс пожарной опасности определяется, исходя из количественных показателей по критериям опасного гидрометеорологического явления (ОГЯ) и стихийного атмосферного явления (САЯ).

1 класс - до 400 (отсутствие пожарной опасности)

2 класс - 401-1000 (малая пожарная опасность)

3 класс - 1001-3000 (средняя пожарная опасность)

4 класс - 3001-5000 (высокая пожарная опасность)

5 класс - более 5000 (чрезвычайная пожарная опасность).

Опасные гидрометеорологические явления (ОГЯ) - атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) могут нарушить производственную деятельность отраслей национальной экономики, но по своей интенсивности, продолжительности и районом распространения не достигают критериев САЯ.

Стихийные атмосферные явления (САЯ), которые по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

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