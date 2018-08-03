Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой в возрасте 32 лет.

Большую популярность ему принесли татуировки в виде скелета. Дженест дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле - 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых - 176.

В возрасте 15 лет ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга, отсюда и происхождение его прозвища - Зомби-мальчик.

Дженест начинал свою карьеру, живя на улице и участвуя в небольших фрик-шоу по всей Канаде. Позже о нем написали несколько известных блогеров, и он начал получать предложения о сотрудничестве от медиа. За время своей карьеры он работал с Vogue, GQ, Vanity Fair.

Широкая известность к Дженесту пришла в 2011 году, когда он снялся в клипе "Born This Way" Леди Гаги, находившейся тогда на пике популярности. После этого Дженест сыграл несколько ролей в художественных фильмах (наиболее известным из них был "47 ронинов" с Киану Ривзом), а также занялся написанием музыки. При этом он продолжал работать как модель.

О его смерти стало известно в пятницу, 3 августа.