Зомби Бой: чем запомнился Рик Дженест (фото) [ Редактировать ]
Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой в возрасте 32 лет.
Большую популярность ему принесли татуировки в виде скелета. Дженест дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле - 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых - 176.
В возрасте 15 лет ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга, отсюда и происхождение его прозвища - Зомби-мальчик.
Дженест начинал свою карьеру, живя на улице и участвуя в небольших фрик-шоу по всей Канаде. Позже о нем написали несколько известных блогеров, и он начал получать предложения о сотрудничестве от медиа. За время своей карьеры он работал с Vogue, GQ, Vanity Fair.
Широкая известность к Дженесту пришла в 2011 году, когда он снялся в клипе "Born This Way" Леди Гаги, находившейся тогда на пике популярности. После этого Дженест сыграл несколько ролей в художественных фильмах (наиболее известным из них был "47 ронинов" с Киану Ривзом), а также занялся написанием музыки. При этом он продолжал работать как модель.
О его смерти стало известно в пятницу, 3 августа.
по теме
Лето-2018: модный педикюр сезона (фото)
Предлагаем вам 6 стильных и модных идей летнего педикюра
День пива: 5 самых странных напитков
Пиво - один из древнейших напитков и один из самых популярных, после воды и чая.
Как похудеть: найден эффективный способ
Американские диетологи, профессор Сатчин Панда и основатель Real Nutrition NYC Ами Шапиро рассказали о том, как похудеть, правильно спланировав прием пищи в течение дня
Как определить судьбу человека по месяцу рождения
Профессиональные астрологи говорят, что, помимо собственно знака, большую роль играет ещё и месяц рождения.
Какие суперспособности у каждого знака зодиака
У каждого представителя есть свои суперспособности, которые помогают им добиваться поставленных целей