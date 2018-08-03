Рост цен на газ приведет к необходимости повышения объемов субсидии, но в результате правительство сократит социальные расходы. Об этом заместитель председателя фракции "Опозиционного блока" Сергей Левочкин заявил телеканалу "Интер".

"В случае, если вырастут цены на газ - вырастут субсидии. Следовательно, правительству нужно изыскать дополнительно еще 30-40 млрд грн. Это огромная проблема в нынешней финансовой ситуации и в нынешнем финансовом году для правительства. Поэтому я считаю, что неизбежен секвестр бюджета. Они неизбежно сократят социальные расходы. Они будут сокращать всякие расходы", - сказал Сергей Левочкин.

По его словам, "Оппозиционный блок" считает, что стране нужно другое качество политики, которое позволит уменьшить не социальные статьи бюджета, а расходы на государственный аппарат и войну.

"Нужно прекратить войну, тогда высвободятся деньги. И эти деньги будут направлены людям", - заявил оппозиционный политик.

Как известно, правительство заявило о том, что вопрос повышения цен на газ для населения будет решаться осенью. Рассматриваются три варианта роста тарифов - от 8 268 до 10 945 грн. за тысячу кубометров при нынешней цене 6 960 грн.

Согласно информации Министерства финансов, план доходов общего фонда Государственного бюджета за первые 7 месяцев текущего года не выполнен на 15,8 млрд грн. или на 3%.

Остаток средств на едином казначейском счете на 1 августа 2018 года составляет всего 1,99 млрд грн., согласно данным Госказначейства.