Вандалы напали на пресс-центр "Українських Новин" (фото, видео) [ Редактировать ]
Неизвестные вандалы в пятницу напали на пресс-центр "Українських Новин".
Они пытались сорвать пресс-конференцию ювелирного дома "ZARINA".
Около 20 неизвестных, в основном молодых людей, зашли в пресс-центр вскоре после начала мероприятия.
Этот координатор вандалов бросил женщину на пол
Их координаторы начали оскорблять выступающих на пресс-конференции и громкими криками мешать ее проведению. В это время зашедшие заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра куриными яйцами.
После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, в результате чего она упала на пол и травмировала руку.
Сотрудники агентства вызвали полицию, но прибыла на место происшествия уже после ухода вандалов.
"Українські Новини" расценивают такие действия как хулиганство и вандализм и требует от полиции выявить и наказать нападавших
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