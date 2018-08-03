Неизвестные вандалы в пятницу напали на пресс-центр "Українських Новин".

Они пытались сорвать пресс-конференцию ювелирного дома "ZARINA".

Около 20 неизвестных, в основном молодых людей, зашли в пресс-центр вскоре после начала мероприятия.

Этот координатор вандалов бросил женщину на пол

Их координаторы начали оскорблять выступающих на пресс-конференции и громкими криками мешать ее проведению. В это время зашедшие заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра куриными яйцами.

После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, в результате чего она упала на пол и травмировала руку.

Сотрудники агентства вызвали полицию, но прибыла на место происшествия уже после ухода вандалов.

"Українські Новини" расценивают такие действия как хулиганство и вандализм и требует от полиции выявить и наказать нападавших

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