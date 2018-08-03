Проведение президентских выборов в Украине в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда гривен, а парламентские выборы обойдутся в 1,95 миллиарда гривен.

Кроме того, 247 миллиона гривен Центральной избирательной комиссии (ЦИК) необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей и 224 миллиона гривен - для функционирования государственного реестра избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК.

В 2017 году ЦИК предполагал, что поддержка госреестра потребует не больше 47 миллионов гривен, увеличение бюджетного запроса связано риском кибератак в год выборов.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019 года.

Президент Петр Порошенко уже заявил, что Украина будет готова дать резкий ответ любым возможным провокациям на предстоящих президентских и парламентских выборах 2019 года, которые могут стать рекордными по количеству кандидатов.