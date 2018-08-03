Сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в нападении с кислотой на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Он также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайшее время.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.

Кадр с камер наблюдения: pravda.com.ua

Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.