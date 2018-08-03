Кислотой в лицо: искалечивший чиновницу мужчина схвачен (фото) [ Редактировать ]
Сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в нападении с кислотой на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.
Он также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайшее время.
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.
Кадр с камер наблюдения: pravda.com.ua
Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
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