Пожежі в США: у штаті Орегон полум’я знищило більше тисячі будинків [ Редактировать ]
Сотні людей покинули домівки через стихійну пожежу в американському штаті Орегон. Для її гасіння влада виділила 80 одиниць техніки та спеціальні літаки.
Полум'я забрало життя 6 людей, і вже знищило понад 1000 будинків. Роботу пожежників ускладнюють сильний вітер та спека.
За прогнозами синоптиків така погода протримається ще декілька тижнів.
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