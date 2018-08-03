Сотні людей покинули домівки через стихійну пожежу в американському штаті Орегон. Для її гасіння влада виділила 80 одиниць техніки та спеціальні літаки.

Полум'я забрало життя 6 людей, і вже знищило понад 1000 будинків. Роботу пожежників ускладнюють сильний вітер та спека.

За прогнозами синоптиків така погода протримається ще декілька тижнів.