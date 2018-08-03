35, 40, і навіть 45 за Цельсієм. Європа знемагає від аномальної спеки. Як європейці рятуються від земного пекла і як на ньому заробляють? Тетяна Логунова докладніше.

Дрес-код пляжний. У центрі Мадрида люди в купальних костюмах засмагають на траві та освіжаються у фонтанах. Улітку в Іспанії завжди спекотно, але цьогоріч - аномально. Залежно від регіону країни від 37-и до 45-и градусів за Цельсієм.

"Найкращий рецепт, як пережити спеку - це сидіти вдома або в якомусь іншому прохолодному місці вдень, коли температура досягає свого піку. Організм сам підказує - не виходь на сонце, не займайся спортом, всюди шукай тінь", - розповідає Тринідад Гарсія, жителька Мадрида.

Таким самим рецептом можуть поділитися й жителі Риму. В Італії теж майже сорок. Туристи, які влітку штурмують Вічне місто, зараз просто знемагають від спеки.

"Я постійно п'ю воду і весь час пітнію, це жах. Ніколи в житті так не пітніла", - каже Юргіта, туристка з Литви.

Спекотно не тільки в Південній Європі. Аномальне літо цьогоріч і в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Франції, Естонії, Швеції та інших європейських країнах.

Не аномалія, а закономірність - виправляють учені. Мовляв, таке спекотне літо невдовзі може стати для Європи нормою. Через глобальні зміни клімату. Метеорологи вже прогнозують, у майбутньому Європа ще частіше і довше знемагатиме від високих температур. Причому від червня до вересня.

Одні від спеки страждають, інші - на ній заробляють. Наприклад, у Німеччині рекордними темпами розкуповують вентилятори. Високі виторги і в магазинах, де продають воду та інші охолоджувальні напої.

"Зазвичай у цей період у нас мертвий сезон, усі у відпустках. Але цьогоріч продажі ростуть і ростуть. Люди купують багато води, пива. Нам немає, на що скаржитися, таке літо нам тільки на руку", - розповідає Інка Лісков, продавчиня.

А в Естонії прибуток підраховують виробники морозива. Найбільший завод країни з виробництва цього смаколика працює без вихідних. Тільки за липень естонці купили 600 тон морозива