В Черниговской области перевернулся автобус c детьми. Пострадали восемь человек. Спортсмены-гребцы вместе с родителями ехали из Конотопа в Киев на соревнования.

По предварительной информации, выполняя обгон, водитель не справилась с управлением, микроавтобус зацепил бордюр и перевернулся. Пострадавших доставили в Нежинскую больницу.

Трое из них, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии в реанимации.