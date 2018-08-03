В Черниговской области перевернулся автобус c детьми [ Редактировать ]
В Черниговской области перевернулся автобус c детьми. Пострадали восемь человек. Спортсмены-гребцы вместе с родителями ехали из Конотопа в Киев на соревнования.
По предварительной информации, выполняя обгон, водитель не справилась с управлением, микроавтобус зацепил бордюр и перевернулся. Пострадавших доставили в Нежинскую больницу.
Трое из них, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии в реанимации.
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