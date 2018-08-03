Насилие вместо защиты. В волынском приюте, который вчера оказался в центре скандала, начались массовые проверки. Оказалось, что за 5 лет из этого детдома пропали 7 детей. Полиция и соцслужбы хотят знать, откуда у воспитанников кровь на одежде и синяки на теле? И правда ли, что дети подвергались сексуальному насилию? Ответы на эти вопросы искали и наши журналисты.

В приюте на Волыни живут около 30 детей. Одни рано осиротели. Но большинство из "неблагополучных" семей. Дома их не кормили и даже били. Как оказалось, обижали и там, где должны были защитить. Во время визита в детдом правозащитники обнаружили шокирующие факты.

"В процесі моніторингу ми виявили, від дітей дізналися про факти насилля щодо них. І це підтверджувалося певними знаками на тілі. Бо були на кінцівках, на плечах синці і ми це зафіксували", - говорит Виталий Елов, региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Волынской области.

О том, что их бьют, дети рассказали сами. А три девушки сообщили, что брат директора, который работал здесь дежурным, приставал к ним. Они даже жаловались воспитательнице. Но та просто отмахнулась. Тогда они обратились к волонтерам. Директор учреждения Леонид Матвийчук все обвинения отрицает.

"Хочу просто сказати, що в нас є різний контингент і протягом 20 років (20 рік заклад працює) і саме значна частина складних або дуже складних дітей, які мають судимість, які мають все інше, знаходили в нас.І ми знаходили спільну мову", - прокомментировал Леонид Матвийчук, директор приюта.

Сегодня в интернатах и детских домах по всей стране живут 106 тысяч воспитанников. И только 6 тысяч из них - сироты. Правозащитники утверждают, дети для таких "директоров" - это чистая прибыль. Из бюджета на сирот только в этом году выделили 7 с половиной миллиардов гривен. Детдомам активно помогают волонтеры и меценаты. Но не всегда эти средства идут на пользу воспитанникам. Поэтому такие учреждения нужно контролировать тщательнее, считает нардеп Юрий Павленко. По его словам, детей часто обижают сверстники, бьют преподаватели. И то, что на Волыни подростки пожаловались сами - это показатель, что ситуация действительно критическая.

"На жаль, за останні 3 роки ситуація з захистом прав дитини, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавленних батьківського піклування, серйозно змінилася не в кращу сторону. Повністю зруйнована система держаного контролю, скорочені служби у справах дітей, ліквідована міліція у справах дітей. Сьогодні заклади знову стали переповненими. Наприклад, цей заклад у волинській області перенаповнений на 10%. Відродилося таке ганебне явище, як скрите сирітство. у нас багато дітей, які сьогодні знаходяться в притулках, інтернатах, не мають статусу дитини-сироти", - говорит Юрий Павленко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

В приюте уже второй день работают полиция и служба по делам детей. К пострадавшим детям не пускают никого, кроме медиков.