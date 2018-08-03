За 100 тысяч долларов перевалили убытки предприятия "Каховка протеин Агро". Напомню, завод вынужденно простаивает. Судебные процессы вокруг него тянутся месяцами. Сегодня в Херсонском хозсуде состоялось очередное заседание. Все подробности расскажут наши корреспонденты.

Херсонский хозяйственный суд - рассматривал дело о признании права аренды предприятием Каховка протеин Агро соевого завода. Адвокаты ответчика - не явились. И представители "протеин Агро" расценили это как попытку сорвать заседание. Неделю назад ответчики сделали тоже самое. Но тогда они подали заявление об отводе судьи.

"Если вспомните предыдущее заседание, их было очень много. Было много заявлений, была по нашему мнению попытка давления на судью. Сегодня не было никого. Это говорит о том, что эти люди понимали, что давить на суд бесполезно. Решили выбрать тактику, что если они не придут, заседание будет в очередной раз отложено", - говорит Артем Стогний, заместитель директора ООО "Каховка Протеин Агро".

Отсутствие представителей ответчика не стало помехой для судебного заседания. Еще прошлым летом компания "Каховка Протеин Агро" подписала договор аренды с Мистобанком. Но вместо 3 лет успели поработать только полгода. Уже зимой завод захватили вооруженные люди. Это были представители "Каховки Промагро" - компании бывшего собственника, который пытается вернуть предприятие любыми, в том числе незаконными, способами. Сегодня судья зачитала их заявление – дескать - титушки заняли территорию законно. Адвокат "Каховки Протеин Агро" настаивает - на момент подписания договора на аренду, право госрегистрации было у Мистобанка. К тому же компания исправно платит за пользование имуществом и активно занимается производством. Но теперь - ни сотрудники, ни клиенты - не могут попасть на завод.

"Правовою підставою користування орендованим майном є договір оренди. А право оренди засноване на договорі строк оплати володіння користування нерухомим майном необхідним орендарів для підприємницької діяльності. Зазначений договір оренди не визнаний недійсним. Він діє, але позивачу не надається можливість користуватися цим майном", - рассказывает Алексей Довженко, адвокат ООО "Каховка протеин Агро".

Требования представителей "Каховки Протеин Агро" неизменны. Признать право на аренду крупнейшего соевого завода, позволить сотрудникам работать, а также обязать "Каховку Пром Агро" выполнять условия аренды и выплатить судебные издержки более 300 тысяч гривен. Часть требований судья удовлетворила. Люди могут вернуться на свои рабочие места, а завод нормально работать.

"Рішення господарського суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасують, набуває законної сили після повернення апеляційної скарги відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження", - прокомментировала Наталья Задорожная, судья Херсонского хозяйственного суда.

Но представители "Каховки Протеин Агро" расценивают решение суда неоднозначно, так как иск удовлетворен не в полной мере.

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что в праве аренды и в обязывании выполнить условия договора было отказано. Возможно, это станет предметом апелляционного обжалования", - рассказал Алексей Довженко.

Такую перспективу руководство предприятия "Каховка Протеин Агро" планирует обсудить с юристами. Что же касается сотрудников, то уже в ближайшее время они таки смогут попасть на предприятие.