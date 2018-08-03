Ожидаемый на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару - 28,5 гривны за доллар. Илл.: aif.ua

Согласно ожиданиям Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 гривны за доллар. Таким образом, курс гривны будет продолжать падать.

Такие данные опубликованы в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы от МЭРТ, передает УНН.

При этом, согласно сценарию, который предлагается принять в качестве базового, в среднем за год обменный курс гривны к доллару 27,5 гривны за доллар в 2018 году, крус будет развиваться следующим образом:

в 2019 году - 28,2 гривны за доллар,

в 2020 году - 29,7 гривны за доллар,

в 2021 году - 30,4 гривны за доллар.

По этому сценарию, на конец каждого года доллар в Украине будет стоить:

в 2019 году - 29,4 гривны за доллар,

в 2020 году - 30,2 гривны за доллар,

в 2021 году- 30,7 гривны за доллар.

Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.

Утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы предусматривает три сценария развития. Согласно первому прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году - на 3%), согласно второму - 4,3% ежегодно (в 2018 году - 4%), согласно третьему - 1,3% ежегодно (в 2018 году - 1,2%).

Напомним, 2 августа НБУ опустил гривну ниже психологической отметки. Кроме того, Нацбанк официально назвал причины неуклонного снижения курса гривны.