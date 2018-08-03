Полиция сорвала вечеринку свингеров: видео покоряет сеть [ Редактировать ]
В небольшом поселке Боровляны под Минском, Беларусь, правоохранители ворвались в подпольный бордель ночью в самый разгар "вечеринки".
"На момент спецоперации в коттедже находилось 18 девушек и 34 мужчины, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет. Для женщин вход был бесплатный, а мужчин искали через общих знакомых", - сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Примечательно, что после того, как пресс-служба МВД опубликовала видео, пользователи сосцетей буквально "взорвались" шутками по поводу "спецоперации". Кроме того, что само видео юзеры нашли почему-то комичным, они особенное внимание юзеры обратили на масштаб операции:
"В спецоперации участвовали представители Главного управления по наркоконтроля и противодействию торговле людьми МВД, а также спецназ", - цитируют сообщение МВД Беларуси.
Ранее сообщалось, что житель Винницы продавал украинок в бордели Китая.
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