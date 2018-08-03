В США хотят ограничить права России в Интерполе [ Редактировать ]
Законопроект о резком ужесточении американских санкций в отношении России предусматривает ограничение права РФ на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц).
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, который получило агентство.
С точки зрения сенаторов, которые разработали документ, Российская Федерация злоупотребляла механизмом красных уведомлений Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов.
"Генпрокурору в координации с министром внутренней безопасности следует использовать влияние Соединенных Штатов в Интерполе для ограничения и пресечения злоупотребления правительством РФ механизмами Интерпола, включая временный запрет на использование правительством Российской Федерации механизма "красных уведомлений", - отмечается в законопроекте.
Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов, и таким лицам не должно быть отказано в получении политического убежища.
Также законопроект распространяет санкции на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней. Отмечается, что документ направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената.
В четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.
Ранее мы сообщали, что США готовят "сокрушительный" удар по России.
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