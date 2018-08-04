В Украине устарела практически половина всего жилого фонда. Часть многоэтажных домов еще можно отремонтировать, однако большинство "хрущевок" уже давно пора сносить.

Семьи должны переселить в новые дома, а на месте ветхих зданий возвести новые. Минрегионстрой разрабатывает законопроект, который якобы позволит уже через 3-4 года запустить процесс реконструкции целых кварталов, пишет OBOZREVATEL.

Как изменят закон?

В Украине уже 10 лет действует закон "О комплексной реконструкции кварталов", который якобы должен стимулировать масштабный снос хрущевок и строительство на их месте новых многоэтажек. Закон есть, а реконструкции - нет.

Причин для этого несколько, начиная от проблем с утверждением проектов в органах власти и заканчивая позицией жильцов таких домов. В законе говорится, что дать согласие на реконструкцию должны все жильцы дома. И если в многоэтажке есть пенсионерка, которая не хочет переселяться, либо семья, которая не живет по адресу и у которой не удалось получить разрешение, начать проект нельзя.

Сам закон защищает интересы жильцов - переселять должны в уже отремонтированные и меблированные квартиры, а площадь новой недвижимости должна быть на 50% больше старой.

Инвесторов в такие проекты должна была привлечь возможность построить на месте, например, четырехэтажного здания 9-этажку и квартиры на "лишних" 5 этажах продать.

Количество аварийных квадратных метров жилья растет, "хрущевки" уже исчерпали свой срок эксплуатации и с каждым годом ситуация только обостряется. В прошлом году в Кабмине заявили, что действующий закон планируют изменить. Уже через неделю обещают представить новую редакцию. Главное нововведение - снизить норму по количеству жильцов, которые должны дать согласие для реконструкции.

Но без поддержки жильцов обойтись не получится, поэтому необходимо, чтобы украинцы были заинтересованы в реконструкции, поясняет замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

В законе нужно четко прописать, что жильцы получат преференции в виде увеличения площадей или денежной компенсации, квартиры должны предоставляться с ремонтом и в том же районе, отмечает чиновник.

Министерство устроило онлайн-опрос, в котором также спрашивало: сколько жителей многоэтажки должны дать согласие на реконструкцию. Большинство опрошенных согласились на 75%.

"Большинство людей хорошо понимает, что условие обязательного согласия 100% жильцов дома на проведение реконструкции, которое существует сейчас, делает невозможным реализацию программы на практике", - отмечают в министерстве.

Вероятнее всего, в конечной редакции законопроекта также укажут вариант в 75%. При такой норме с одной стороны можно обеспечить реконструкцию, а с другой - защитить позицию большинства.

Кого и когда будут переселять?

В Украине почти половина жилого фонда (1 млрд квадратов) - устарела, рассказал на круглом столе о проблемах реконструкции исполнительный директор строительной палаты Анатолий Дронь.

75 млн квадратных метров уже непригодны для жизни. Только в Киеве такого жилья - 9 млн квадратов. То есть потенциально реконструкция может затронуть каждую вторую квартиру.

В строительной палате уверены: нужно использовать оба варианта: часть домов капитально ремонтировать, другие сносить, а на их месте строить новые.

Опыт других стран показал, что оба варианта могут решить проблему. Далеко не каждую многоэтажку можно отремонтировать и термомодернизировать так, чтобы она соответствовала современным стандартам. Например, абсолютно все панельные "хрущевки" не соответствуют нормам энергоэффективности.

А если в фундаменте есть трещины, ремонтировать дом будет крайне сложно.

Если законопроект, который пока еще находится на этапе разработки, примут, сносить "хрущевки" начнут через 3-4 года. В первую очередь могут взяться за четырехэтажные дома, построенные более полувека назад.

Инвесторы обойдут всех жильцов, соберут разрешения, подпишут документы с местной властью. После этого возле старого дома построят новый, жильцов переселят, а их дом снесут. Реконструкцию будут проводить кварталами - таким образом, один за одним снесут все устаревшие здания.

Но и со строительством новых домов в Украине не все в порядке. Хозяйственный суд Киева принял решение снести жилой комплекс "Перспектива" в Деснянском районе столицы.

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