В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли пять человек, в том числе 70-летняя местная жительница Мелоди Бледсо и двое ее маленьких правнуков.

Муж погибшей 71-летний Эд Бледсо рассказал, что его пятилетний правнук Джеймс Робертс позвонил ему перед смертью и попросил о помощи, пишет Buzzfeed News.

Он поехал на машине в магазин, а после звонка поспешил вернуться обратно, но в опасную зону его не пропустила полиция. Эду сказали, что все уже эвакуированы. Это был последний раз, когда дедушка слышал голос правнука.

"Он сказал мне: "Деда, ты должен прийти! Огонь уже в доме", - рассказал Эд.

Огонь в округе Шаста уже уничтожил по меньшей мере 500 домов, а площадь возгорания составила около 32 тыс. гектаров.

В течение нескольких дней семья Бледсо отчаянно искала своих родных, но потом полиция подтвердила их смерть. Внучка Аманда Вудли написала у себя в Facebook, что бабушка до последнего пыталась спасти детей.

"Бабушка сделала все, что могла, чтобы спасти их, она заслоняла их обоих мокрым одеялом. Мы все скорбим об этих трех удивительных душах. Мое сердце разбито, я не могу поверить, что это реально, я все еще вижу их прекрасные лица", -говорит внучка Аманда Вудли.

Также лесные пожары начались и в Греции. Распространению огня по сосновым лесам близ греческой столицы поспособствовал сильный ветер. Огромное облако дыма окутало Акрополь и древний Парфенон.