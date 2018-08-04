4 августа церковь почитает память Марии Магдалины. Она – одна из наиболее известных женщины в истории христианства.

Что можно и нельзя делать в праздник

В этот день еще в давние времена на Руси ходили в лес за только поспевшими ягодками. Урожай закрывали на зиму как компот или варенье. Ягоды также и сушили. Хозяйки проводили за этими делами весь день, поэтому и Марию назвали Ягодницей. Так что это отличный день для производства зимних заготовок, похода в лес и ягодных пирогов.

Собирали ягоды можно в лесу, но в огороде работать нельзя. Также нельзя и тяжело работать дома. В день памяти Марии Магдалины это считается грехом. Очевидно, закатки и уборка паутины не считается тяжелой работой. Кстати, в этот день также сметали паутину с окон березовым веником, или же веником, который остался с Тройцы.

Считалось, что черная смородина, собранная и заготовленная в этот день, имеет целебные свойства и может вылечить от многих болезней. Поэтому из нее делали не только сладкие заготовки, но и различные настойки.

За ягодами можно отправляться только после службы в церковь, ведь это все-таки религиозный праздник.

Работать нельзя ни в огороде, ни в поле. Иначе можно разгневать Марию Магдалину, и она поразит грешника молнией или забьет градом до смерти. На самом деле в эти дни всегда была не очень хорошая погода, были дожди и часто с сильными грозами и градом. Поэтому люди старались и не выходить в поле. Хотя в некоторых областях наоборот активно убирали пшеницу.

Приметы 4 августа

Сильная роса в этот день была предвестником хорошей погоды и серого льна. И хотя она 4 августа считалась губительной для растений, ей приписывали целебные и чудодейственные свойства. Женщины рано утром, еще до восхода солнца, выходили на луг и собирали эту росу. Ею и умывались. Люди верили, что роса, собранная в День Марии Магдалины, сделает кожу лица белой и чистой.

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