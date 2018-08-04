КНДР продолжает разработку ядерной программы - ООН [ Редактировать ]
Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило агентство Reuters.
Эксперты констатировали, что КНДР продолжает действия, за которые Совбез ООН подверг Пхеньян санкциям еще в 2006 году. С тех пор эти санкции неоднократно продлевались и ужесточались. В частности, в сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов 2 млн баррелей в год.
В конце июля источники в разведке США сообщили, что КНДР возобновила работы по созданию межконтинентальных ракет.
По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.
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