Северный мост в Киеве частично перекроют [ Редактировать ]
В субботу, 4 августа, в столице Украины в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту в первой полосе будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
"С 10:00 до 13:00 в направлении станции метро "Почайная"; С 13:00 до 18:00 в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.
Также 5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.
Ранее мы писали, что Керченский мост снова под угрозой.
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