Жара под 50 градусов: во Франции экстренно остановили два реактора АЭС [ Редактировать ]
Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций, но Европа готовит прохладный прием горячему удару 50-градусной жары в ближайшие выходных.
Об этом сообщает немецкое издание DW.
"Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее", - говорится в сообщении.
С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.
Ранее мы писали о том, что Европа превратится в "филиал ада", ведь воздух там прогреется до 50 градусов.
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