В Чили запретили пакеты [ Редактировать ]
В Чили запретили полиэтиленовые пакеты и упаковку. Об этом объявил президент Чили Себастиан Пиньера, передают "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.
Согласно принятому закону, крупные мероприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.
"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - подчеркнул президент.
Ранее в Чили открылось первое дипломатическое представительство Украины.
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