В субботу, 4 августа, в Закарпатской области на трассе Киев - Чоп возле села Ивановцы произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате столкновения Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes пострадали четыре человека.

По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.

По информации издания Mukachevo.net, трасса на несколько часов перекрыта, организован объезд. В больнице журналистам сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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