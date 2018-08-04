Меган Маркл - 37: малоизвестный факты из жизни герцогини [ Редактировать ]
Фото: EPA
В субботу, 4 августа, свой день рождения празднует Меган Марк, жена принца Гарри. В жизни бывшей актрисы есть немало интересных фактов:
- Полное имя актрисы - Рэйчел Меган Маркл. Так же звали и ее героиню в сериале "Форс-мажоры", но это совпадение. С именем Рэйчел создатели сериала определились задолго до кастинга.
- Отец Меган Маркл - оператор, на счету которого множество известных телешоу. И если ранее у них были идеальные отношения, то сейчас Томас Маркл только портит репутацию дочери, давая многочисленные платные интервью и оскорбляя королевскую семью:
- Я выросла за кулисами съемок мыльных опер в окружении знаменитостей. Тогда мне казалось, что я нахожусь в гостях у Вилли Вонки на его шоколадной фабрике.
- Мама актрисы - профессиональный инструктор по йоге, так что неудивительно, что Меган знала асаны с 7 лет и теперь это ее любимый вид физических тренировок.
- Меган ходила в садик вместе со Скарлетт Йоханссон. Ей было всего два, когда родители зачислили девочку в Little Red School House - садик, в котором воспитывались голливудские детки. Скарлетт Йоханссон была с ней в одной группе!
- В школе Маркл была королевой бала. Она активно играла в школьном театре и была достаточно популярной. И в 1998 году, когда ей было 18, она стала королевой выпускного бала.
- Она ненавидит ретушь ее фотоснимков. Меган Маркл наносит минимум косметики (даже в день своей свадьбы с Гарри), и не любит, когда ей меняют тон кожи или же убирают веснушки на фото.
- Меган Маркл всегда хотела работать. Артистка всегда стремилась реализоваться.
- Я никогда не хотела быть одной из тех леди, которые вечно отдыхают – я всегда хотела быть женщиной, которая много работает.
- Она равняется на Рэйчел Зейн из сериала "Форс-мажоры". Да и характеры девушек очень даже совпадают.
- Меган провалила тест на знание английской культуры. Еще до помолвки с принцем Гарри актриса приняла участие в британском телешоу, где ей задавали вопросы на знание английских традиций. Из 15 вопросов Меган правильно ответила только на 4.
- У Меган Маркл есть надежные друзья. Часто звезды жалуются на отсутствие людей в окружении, которым можно доверять. Но Меган Маркл повезло. У нее очень близкие отношения с актрисой Приянкой Чопрой и теннисисткой Сереной Уильямс.
- У Меган и Гарри есть общий предок. Еще до свадьбы пары западная пресса писала, что у них есть общий предок - Ральф Боуз, родившийся в 1480 году. Мужчина является одновременно дальним родственником королевы Елизаветы и отца Меган. Но королевская семья не комментировала эти слухи.
- Экс-актриса училась пить чай перед встречей с королевой. Ранее мы писали, что Меган Маркл учит королевский этикет, так как хочет соответствовать своему статусу. Известно, что перед знакомством с бабушкой Гарри, она посещала уроки по чаепитию в Rose Tree Cottage в Нью-Йорке. Сейчас Меган и королева очень сблизились, о чем говорят подарки монарха и большое доверие в плане публичных мероприятий.
- Они с Гарри не расставались больше, чем на 2 недели. Первые полгода пара поддерживала отношения на расстоянии: она жила в Штатах, он - в Великобритании. Им удалось держать отношения в тайне целых полгода, хотя встречались они минимум раз в две недели. По словам актрисы, это было очень хорошее время, когда они успели узнать друг друга и жили только для себя.
Смотрите также правила здорового образа жизни от Меган Маркл.
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